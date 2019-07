Por su parte, María Teresa, una emprendedora que sostiene un complejo turístico llamado ‘Isla Margarita’ en la zona, dijo: “Me parece fenomenal. Yo conocí al viejo hospital y no había venido hasta ahora. Lo veo y los felicito por toda la tarea que han hecho. Es muy importante porque si bien los habitantes isleños somos muy pocos, también tenemos necesidades ya que nos enfermamos o tenemos accidentes. Conozco al personal y se de la gran atención que prestan”.

Una histórica vecina isleña es Eva, quien se mostró emocionada tras la inauguración. “Yo nací en Paraná Miní. Cuando era adolescente, vine a vivir a este hospital y es donde crecí. Fue realizado en el año 48 por un grande que fue el doctor Oscar Do Porto, el primer médico que tuvo el Delta. Luego, en el´81, se realizó una primera modificación importante de la mano de la doctora Mónica Bonini. Y hoy se da la gran renovación en lo que es una obra magnífica. Me parece destacable lo que ha hecho San Fernando en salud”, comentó.

Sergio Schincariol, presidente del Consejo de Productores del Delta, celebró: “La verdad que está muy bueno porque es un hospital que recibe una remodelación que lo hace mucho más importante en la prestación que va a poder brindar. Además, lo bueno que tiene es que está en un lugar que le provee servicios a cuatro municipios, no es solamente a San Fernando, lo cual lo hace un gran gesto. Estoy muy conforme y muy contento porque la región se va a ver valorizada”.

Por su parte, Juan Andreotti señaló: “Es una alegría, como cada obra que se inaugura y como cada renovación. En este caso, nuestro Hospital Do Porto al que, además de poner en valor lo que ya estaba en funcionamiento, se ha incorporado un área de rehabilitación con camas”. “La verdad que venimos trabajando en estos años muy fuerte en salud. En 2019 más que nunca con la inauguración del Hospital Municipal San Cayetano, por el que ya pasaron más de 15 mil vecinos en apenas 40 días. También hemos dado apertura al renovado Centro Vacunatorio y hoy a este hospital”.

El Municipio de San Fernando culminó una importante ampliación estructural del Hospital Do Porto, ubicado en Paraná de las Palmas y Carabelas, en la zona insular, con un fuerte trabajo para incorporar un área para el tratamiento y rehabilitación motora. Con el corte de cinta simbólico, el intendente Luis Andreotti junto al diputado provincial, Juan Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; y cientos de vecinos, dejaron en funcionamiento las renovadas instalaciones.

Andreotti inauguró el renovado Hospital Do Porto