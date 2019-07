Participan alumnos del último año de escuelas de gestión pública y privada del partido. Las charlas, llevadas a cabo en el Honorable Concejo Deliberante, se dictan junto a la Asociación Conciencia y Faro Digital.

Tigre dio inicio a “Hoy Participamos”, un programa realizado junto a la Asociación Conciencia y Faro Digital, con motivo de la modificación de la Ley de Ciudadanía que otorgó el derecho de votar a los jóvenes de 16 años en adelante. Mediante esta iniciativa se busca aportar a los jóvenes información teórico práctica que les servirá a la hora de emitir el voto de cara a las próximas elecciones 2019. Más de 1600 alumnos del último año de escuelas secundarias estatales y privadas participarán de las capacitaciones en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre.

“Esta capacitación tiene que ver con acompañar a los chicos en su primera experiencia de voto. Creemos que es importante que estos jóvenes puedan participar teniendo herramientas para poder elegir a sus representantes”, sostuvo la concejal Gisela Zamora, y agregó: “Vamos a continuar con estas jornadas durante este mes acá en el Honorable Concejo Deliberante para que todos los jóvenes del distrito adquieran estos conocimientos que hoy se brindan. Agradecemos, por supuesto, al intendente Zamora quien acompaña firmemente este programa”.

Las jornadas, que se extenderán por el mes de julio, se desarrollan en dos turnos -mañana y tarde- con el objetivo de aportar herramientas para el ejercicio consciente y responsable del voto. Durante los encuentros, los jóvenes adquirirán conocimientos sobre procesos electorales y fortalecerán las competencias digitales que permiten el uso responsable y crítico de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Las capacitaciones se encuentran divididas en dos etapas. La primera es una clase magistral en la que se abordan los valores de la democracia en general y el voto en particular, la organización política del país, las características y cualidades del deber del sufragio, y aspectos prácticos de regulación electoral. En un segundo encuentro, especialistas de Faro Digital capacitarán a los jóvenes en el uso responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación y la importancia del acceso a información confiable para el ejercicio de la ciudadanía plena.

En este sentido Mariana, alumna de la Escuela Secundaria 17 de Ricardo Rojas, comentó: “Me pareció muy clara la charla, con consejos prácticos para el momento que nos toque votar. En mi caso particular hay muchos datos y procedimientos que no los tenía en cuenta, asique esta capacitación me vino muy bien”.

En las últimas décadas, las Tecnologías de Información y Comunicación abarcan cada vez más un espacio preponderante en la vida social y privada de los individuos, así lo demuestra el uso permanente de celulares desde la adolescencia. Los centennials -aquellos nacidos a partir el 2000- usan las redes sociales, y muchas veces toman el primer link sin distinguir entre contenido informativo y publicidad, esto deriva a una de las mayores problemáticas del mundo digital y las redes sociales, las Fake News, aquellas informaciones falsas que están diseñadas para hacerse pasar por noticias.

La primera jornada contó con la presencia de alumnos de sexto año de las escuelas 17 de Ricardo Rojas y 1 de El Talar. En los próximos encuentros participarán las siguientes instituciones educativas Secundarias 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14 20, 22, 24, 25, 27, 31, 34, 35; las Técnicas 2 y 4; los colegios La Concepción, Pueblo Educativo, Amundsen y Don Torcuato.

Asociación Conciencia se centra en la educación en valores y la participación ciudadana para una sociedad más justa y democrática. Por otra parte, la agrupación Faro Digital dicta talleres que brindan información y herramientas para poder enfrentar los principales desafíos que presentan Internet y las redes sociales, el ciberbullying, las Fake News, la viralización de imágenes sin permiso y la huella digital.

Estuvieron presentes en la jornada, la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi; los concejales Rodrigo Molinos y Daniel Macri; la directora General de Gestión Educativa, Teresa Paunovich; y las asesoras educativas Mirna Portillo y Laura Balpreda.