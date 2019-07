Por su parte, Massa expuso sobre el difícil momento que atraviesan los adultos mayores. “Los jubilados son la foto más clara de la insensibilidad de este gobierno. El desafío es volver a poner en marcha la Argentina productiva. Escuchar a los jubilados es tomar nota sobre qué tenemos que mejorar y cambiar en el país. Y es transformar un gobierno frío y calculador en un Estado presente y sensible. Nos unimos para volver a construir una Argentina donde cada uno tenga su lugar, queremos una patria que abrace a sus jubilados”, remarcó.

“Desde que lanzamos el nuevo programa de fortalecimiento en los centros de jubilados, 16 centros ya presentaron sus proyectos y van cobrar un subsidio para seguir haciendo obras. El año pasado, además, empezamos con las colonias de verano e invierno, una iniciativa que generó espacios recreativos de integración y de inclusión para más de 400 adultos mayores del distrito. Tenemos que pensar en la Argentina del futuro y no puede existir un país grande si no se respeta a la gente mayor”, expresó Sujarchuk.