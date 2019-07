En principio, el 80 por ciento de los electores en Pilar no aparecía en los padrones y actualmente a muchos pilarenses no les coincide su domicilio con el circuito en donde les tocará votar. Además, hay familias enteras que se encuentran con que a cada integrante le toca votar en un lugar distinto.

“Primero Ducoté usó la campaña del verso y del engaño. Caminó Pilar pidiéndole el voto a la gente con promesas que después no cumplió. Dijo que iba a hacer una revolución y durante cuatro años se dedicó a darle la espalda a la salud, a la educación, a los comercios y los barrios de nuestro distrito. Generó un abandono absoluto y ahora que ya no tiene cara para volver a pedirle a los pilarenses que lo elijan quiere ensuciar el proceso electoral”, sostuvo.

En referencia a las irregularidades que hubieron en los padrones en los últimos días, en donde al principio gran parte del electorado no figuraba y luego muchos registraron cambios en su lugar de votación, declaró: “Nos preocupa que el intendente quiera resolver con artimañas electorales el descontento que sabe que miles de pilarenses van a expresar en las urnas”.

“El gobierno de Cambiemos sabe que esta situación no da para más, que la gente ya no aguanta sus políticas económicas y que está esperando que llegue octubre para que se vayan”, dijo el precandidato.