Ayer por la tarde, en la plaza central de Sáenz Peña, el intendente Diego Valenzuela presentó un proyecto urbanístico destinado a transformar la zona de la localidad lindera a la estación, y que incluye la construcción de un túnel bajos las vías del tren San Martín. La iniciativa será financiada a partir de la venta de un predio en la zona, perteneciente al Estado nacional. El jefe comunal, además, habló de la coyuntura electoral y dejó en claro que este plan continuará más allá del resultado de los comicios.

“Es un proyecto transformador en el que venimos trabajando hace dos años, en conjunto entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Transporte nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó Valenzuela. “Es el primer proyecto orientado al transporte -TOD- del conurbano. Tiene que ver con terrenos que están inutilizados en zonas muy accesibles como esta, con colectivos, trenes, servicios públicos, infraestructura y espacios comerciales. Son terrenos que podemos vender y con el producido, en el marco de un convenio realizar obras de infraestructura muy importantes para la zona, como por ejemplo el túnel de la avenida América”, agregó.

Dijo además que “el caso de Sáenz Peña es el primero en el que se diseñó una estrategia de intervención para replicar en otros lugares del conurbano”. “Acá hay interacción entre los tres niveles de gobierno”, explicó, y aclaró que “se aprobó en el Concejo Deliberante el cambio de zonificación, y eso se convalidó en Provincia, y así habrá un desarrollo urbano en el terreno a partir de la subasta antes mencionada”. “Vamos a tener vecinos, oficinas, comercios y un lugar con espacio público de calidad, con mobiliario y ciclovías”, adelantó.

“El túnel ya está diseñado. Es de tres carriles con una salida a Senador Ferro y otra a Las Heras, la calle que bordea el terreno y sale a la colectora, que se convertirá en un boulevard”, detalló luego el intendente, en referencia al futuro paso bajo nivel. “Además vamos a invertir en esta plaza y en otras más chicas, y en mejoras urbanas generales, como veredas, luces y semáforos”, añadió.

A su vez, agradeció a Nación y Provincia, “porque entre todos sacamos adelante un proyecto que va a hacer una gran diferencia en la zona”.

Por su parte, Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ente responsable de la venta del predio, planteó que “lo importante es que los vecinos de Tres de Febrero van a ver que un inmueble del Estado nacional, que generaba inseguridad, riesgo de intrusión y actividades poco valiosas, se va a transformar en obras para la comunidad, espacio público, más calles, mejor circulación, y centralmente, en nuevas viviendas, oficinas y comercios”.

“El desarrollo urbano va a tener que respetar los lineamientos que describió el intendente y que son los que fijó el Concejo Deliberante en conjunto con la Provincia, y también con el gobierno nacional”, aclaró, consultado sobre el rol de los privados. Y concluyó: “El trabajo en equipo es una política de estado, lo mismo que convertir a baldíos en desarrollo”.

Finalmente, ante la pregunta sobre la coyuntura electoral, el jefe comunal de Cambiemos reconoció que “hay una tendencia a la polarización, porque estamos ante una elección bisagra”. “Estamos discutiendo si volvemos atrás, a un modelo populista y autoritario, o defendemos lo que hemos conseguido con esfuerzo y confirmamos el rumbo hacia una Argentina republicana”, analizó. “Yo no quiero que vuelva 678 o las cadenas nacionales, y eso también está en la cabeza de mucha gente. Lo nuestro es la gestión, contando lo que estamos haciendo y porque queremos seguir gobernando. Tenemos que consolidar nuestra propuesta, un cambio que se siente en la Nación, la Provincia y en Tres de Febrero”, completó.

Y para cerrar, ante la consulta sobe la continuidad de proyectos como el presentado frente a un cambio de gobierno, respondió: “Nosotros pensamos que hay situaciones que van a más allá de los vaivenes políticos o electorales, porque tienen que ver con la gestión y con mejoras que le hacen bien a la comunidad, que no puede ser rehén”. “No creo que nadie que llegue a un cargo público en la próxima elección pueda estar en contra de un proyecto como este. No me imagino a alguien diciéndole que no, y dando marcha atrás, a este proyecto que transforma un baldío en un desarrollo urbano”, sintetizó.

De la presentación de la iniciativa también participaron, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la candidata a diputada nacional María Luján Rey; funcionarios de la Comuna; el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Iacovino; y concejales.