Se llevó a cabo en la Escuela Secundaria 12 de Los Polvorines. Hubo tres comisiones de trabajo abiertas a propuestas, con el objetivo de escuchar la voz de los jóvenes. El intendente Leo Nardini estuvo presente junto a los funcionarios del Municipio.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo presente en el tercer Foro Juvenil que se realizó en la Escuela Secundaria 12 de Los Polvorines. El jefe comunal acompañó a los cientos de jóvenes que se acercaron a la institución, con el objetivo de alzar su voz y presentar ideas y proyectos en búsqueda de una sociedad mejor.

Nardini afirmó: “Me encanta poder compartir con ellos y felicitarlos por esta participación juvenil, en el ámbito en que más les guste hacerlo. Ese es parte del espíritu que queremos transmitir, por eso generamos este intercambio de experiencias. A todos nos pasan cosas pero lo importante es no quedarse en el camino y apoyarse en el otro para que las cosas se puedan llevar adelante. No todo es fácil en la vida por eso necesitamos generar amplitud. Malvinas Argentinas necesita de los jóvenes para transitar el camino y mejorar el presente”.

“Los jóvenes son el presente, los que tienen que seguir apostando a la educación, al desarrollo deportivo, a la cultura, a la inclusión. Tenemos un semillero importante de futuros jóvenes profesionales teniendo en cuenta que tenemos la UNGS, la UNPAZ muy cerca, la Universidad de Luján, un polo muy importante en materia educativa para que muchos sean esos profesionales del futuro que terminen dándole mucha más amplitud a nuestro distrito. Sumado al buen corazón del pueblo malvinense que siempre va para adelante y nunca para atrás”, aseguró el intendente.

Por su parte, la concejal Sol Jiménez Coronel, comentó: “Los chicos vinieron con muchos proyectos para presentar, muchas ideas para debatir y eso es lo bueno, generar estos espacios de participación ciudadana especialmente para ellos”.

Hubo tres comisiones de trabajo abiertas a propuestas, Centro de Estudiantes, Educación Sexual Integral y Problemáticas Sociales. Reunidos en grupos trataron, debatieron y prepararon una exposición final.

Los foros son descentralizados. Se realizan en diferentes escuelas para que sean un nicho donde los jóvenes se puedan expresar.

Al respecto Jiménez Coronel dijo: “Se acercaron para aportar, traer una opinión, una duda. La idea es entre todos ir formando esta comunidad. Los jóvenes fuimos estigmatizados durante mucho tiempo, solo por el hecho de pensar que porque se es joven, no sabe o no tiene experiencia. En Malvinas Argentinas no teníamos un espacio de participación, no teníamos un lugar en donde ser escuchados, atendidos, no había un estamento en el orden del Municipio en el que nosotros nos pudiéramos presentar. Hoy existe la Subsecretaría de Juventudes que los escucha y brinda contención. Por eso es importante generar estos espacios de empoderamiento, donde ellos se den cuenta de lo que son capaces de hacer”.