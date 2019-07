Posteriormente, se proyectó un video institucional sobre las actividades culturales municipales, como las siete Orquestas Infanto Juveniles; más de 300 talleres culturales, entre los que se destacan Artes Plásticas, Escénicas, Manualidades y Ajedrez, entre otros; el Instituto Municipal Audiovisual, el cual tiene como objetivo apoyar iniciativas de los vecinos; y los ciclos Partituras y Jazz and Blues. Además, la gestión local también cuenta con Fondo Municipal de las Artes, que se creó en 2010 para colabora con propuestas públicas y privadas, y financia los talleres de capacitación artística que se brindan gratis en la ciudad.

