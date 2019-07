Yolanda, de ‘Eterno Juventud’, celebró la medida. “Es maravilloso. El centro nuestro es ad honorem, no maneja dinero, solo se financia con este subsidio que el intendente nos entrega. Con eso compramos las cosas. Tenemos abuelos con muchas necesidades y tratamos de contener. Estamos más que agradecidos porque así compramos todo lo necesario”, comentó la vecina.

Por su parte, Santiago Aparicio destacó la política de la gestión municipal trabajando junto a las instituciones intermedias. “Cuidamos a nuestros abuelos. Nosotros necesitamos que nuestros centros de jubilados estén llenos de gente, para que puedan disfrutar del encuentro, integrarse y hacer amigos. No solo estamos con el subsidio, también estamos con las Colonias de Verano y durante todo el año trabajamos siempre en conjunto, nos damos una mano mutuamente”, comentó.