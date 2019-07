“Nos enorgullece ser los primeros en añadirnos a esta regla por el bien de nuestros vecinos. Queremos que el día de mañana puedan adherirse todos los municipios bonaerenses y de todo el país, así como también todos los organismos públicos y empresas del Estado. Este es el momento justo porque volvemos a debatir la conducción de nuestro país para los próximos cuatro años, con el foco en gobernar no solamente administrando si también en generar buenas prácticas ciudadanas”, enfatizó el intendente Ariel Sujarchuk tras el acto de firma de convenio realizado en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

This site is protected by wp-copyrightpro.com