Quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires suelen necesitar algunos días de descanso que permitan despejarse de la grandes multitudes. Para ello, las escapadas de fin de semana pueden ser una gran opción, ya que permiten recargar energías para volver a la rutina. Lo cierto es que no conviene visitar destinos muy lejanos, ya que se perdería mucho tiempo en traslados. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires posee lugares muy hermosos ubicados a muy pocos kilómetros de la gran ciudad. A continuación, presentamos 5 destinos cercanos ideales para hacer una escapada en familia o de a dos.

This site is protected by wp-copyrightpro.com