El intendente Nicolás Ducoté se reunió con la maratonista Daiana Ocampo, una joven deportista pilarense consagrada campeona argentina de media maratón. El jefe comunal le entregó un apoyo económico que le permita solventar costos derivados de su actividad deportiva, como pasajes y hospedaje para las carreras, y así ayudarla en su actividad deportiva.

Al respecto, Ducoté expresó: “Daiana es un ejemplo extraordinario de esfuerzo y compromiso. En media maratón está logrando lo que se propone y en maratón completa está cada vez mejor. Queremos apoyarla desde el municipio, buscamos darle un empujoncito y aliento. Nos gustaría que muchas mujeres y hombres sigan su ejemplo de superación”.

En ese sentido, Ocampo señaló: “Estoy muy contenta de representar a Pilar, que es el lugar donde nací, y muy agradecida al Municipio, que me ha dado herramientas que me facilitan este camino a la clasificación de los juegos olímpicos, estoy entrenando y dando lo mejor de mí para llegar. Ya habíamos hablado con Nicolás hace un tiempo, y estar acá hoy de vuelta significa que su palabra es confiable, me emociona recibir este apoyo”.

Asimismo, la directora general de Deportes, Florencia Donatti, dijo: “Nos entusiasma mucho apoyar desde el Municipio a los deportistas locales, acompañándolos en sus viajes, entrenamientos, desde lo económico pero también facilitando recursos como lugares de entrenamiento, becas en gimnasios y cuestiones necesarias para que sigan creciendo”.

Daiana Ocampo se consagró campeona argentina de media maratón en una carrera corrida en Buenos Aires, con un registro de 1 horas 14 minutos 4 segundos. Su próximo desafío es el Campeonato Sudamericano de Media Maratón, que disputará en Asunción, Paraguay, el 25 de agosto. Mientras, se entrena para cumplir un sueño, participar de los juegos olímpicos del año que viene, para los cuales se está preparando en la categoría de maratón.