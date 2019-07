A partir de la compra realizada por la Municipalidad de Escobar con recursos propios, el intendente Ariel Sujarchuk entregó 75 estufas a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias públicas que habían perdido días de clases porque desde el gobierno provincial no cumplieron en tiempo y forma con la compra e instalación de los calefactores.

“Simplemente, tomamos esta medida porque no queremos que los chicos tengan frío. A diferencia de otros municipios, Escobar no tiene ninguna escuela cerrada por las bajas temperaturas. No es casualidad porque trabajamos para eso, ya que por cada 100 pesos que la provincia invierte en materia de educación en nuestro distrito, desde el municipio ponemos 600 pesos. Es decir que invertimos seis veces más, y sin contar los jardines municipales, ni el colegio preuniversitario ni tampoco el Polo de Educación Superior. La concentración de recursos en los gobiernos nacionales y provinciales y los recortes en fondos como por ejemplo el Sojero y el de Infraestructura municipal perjudican nuestra soberanía económica y por lo tanto también nuestra independencia”, afirmó Sujarchuk durante el acto realizado en la Escuela Primaria 31 de Maquinista Savio, en la que estuvo acompañado por el titular del Consejo Escolar, Daniel Ciaccia; autoridades educativas regionales; y representantes del Ejecutivo municipal.

El Consejo Escolar está a cargo de las instalaciones de las 75 estufas de tiro balanceado, con una potencia que van desde 2500 a 6000 calorías, y que serán repartidas entre 4 jardines de infantes, 13 primarias y 9 secundarias.

“Enfrentando todas las adversidades, desde hace ya mucho tiempo encaramos un camino de autonomía municipal, y pudimos transformar al distrito de manera sustancial. Pero queremos decirle a nuestros vecinos que cuando decidimos a nuestros futuros gobernantes, hay que entender la complejidad y la diversidad de los esfuerzos que hacemos. No solamente en los avances que logramos en la mejora de calles, veredas y alumbrado, entre muchas otras, sino principalmente en materia de educación, salud y seguridad, que más allá de que sean de incumbencia provincial y nacional, desde la Municipalidad estamos presentes y hacemos un aporte que se ve constantemente”, concluyó el jefe comunal de Escobar.