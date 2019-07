El candidato a diputado nacional del frente Juntos por el Cambio, Jorge ‘Cacho’ Novillo, aseguró que las obras públicas son el sostén de la recuperación de la imagen del gobierno y su intención de voto frente a las próximas elecciones.

“Es un orgullo inmenso representar a Tres de Febrero en la lista de diputados nacionales”, dijo el dirigente, uno de los cuatro referentes radicales candidateados para la Cámara Baja.

“Queremos que este gobierno siga un periodo más para terminar de encausar la economía y la infraestructura del país”, opinó el dirigente, quien consideró que las próximas acciones de gobierno serán apuntadas para los más jóvenes.

Al respecto del crecimiento de la intención de voto de Juntos por el Cambio, Novillo dijo que le alegra en lo personal “que la ciudadanía está analizando mejor las cosas y pensando en el futuro, porque la gente no quiere más el autoritarismo”.

“Si bien hay dificultades, el gobierno está más ordenado”, consideró el hombre, y sostuvo que se ven “las obras públicas, como también en nuestro municipio donde el intendente Diego Valenzuela se destacó con plazas, saneamientos, asfaltos, y las nueve unidades sanitarias que estaban totalmente abandonadas”.

Para el candidato a diputado, la gente ve que las comunas gestionadas por Cambiemos y la Provincia crecen. “Según la oposición las obras públicas no se comen, pero ellos privaron a los vecinos de esos avances, y la gente se da cuenta cuando no se inunda o cuando no se embarra al caminar por la calle”, manifestó.

Finalmente, ‘Cacho’ Novillo celebró la apertura de Juntos por el Cambio a otros espacios, como el peronismo representado por el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. “Bienvenidos sean los dirigentes que pongan primero al país y después las cuestiones políticas”, finalizó.