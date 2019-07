Federico Achával realizó un recorrido por la localidad de Astolfi, en el que visitó comercios y participó de actividades sociales. En ese marco, el dirigente arremetió contra el Intendente al que se cruzó en la localidad: “Hoy me lo crucé a Ducoté en Villa Astolfi. Empezó a aparecer por las localidades, haciendo la campaña del verso. Es increible como despues de casi 4 años de abandono, ahora aparece queriendo que lo voten”.

Achával contó que durante el recorrido habló con Jonatan, un parrillero al que la Municipalidad le clausuró el negocio: “él y su hermano vendían enfrente de la Estación, y el municipio llegó un día con un camión a sacarle la parrilla y le puso una multa de 11mil pesos”. Y agregó: “Con el modelo de Macri, los alquileres y las tarifas son impagables, y encima no hay consumo, con lo cual ponerte un restaurante es inviable. En Pilar a eso se le suma un Intendente que no deja que la gente viva ni de sus changas”.

El candidato a Intendente del Frente de Todos también se refirió a las obras de la Secundaria Media 11 que están frenadas y aseguró que: “La gente ya no se come la campaña del verso. Hace cuatro años que Ducoté prometió terminar la escuela, y tuvo la posibilidad de hacerlo, por eso los vecinos de Astolfi ya no le creen nada”.

“También hablamos con Melina, que nos contaba cómo se le complica conseguir las vacunas para su hija de un año, que tiene un problema en el corazón”, relató Achával. Y agregó: “cuándo va a Manzone no la atienden porque es de Astolfi. Y en Astolfi no le dan las vacunas. Así funciona el sistema de salud del Intendente por más anuncios de marketing que haga”.

“Ducoté fue el mejor alumno de Macri durante todos estos años. Ahoga a los comercios, recorta en salud, sigue sin resolver los problemas de la gente y después va y les pide una foto”, afirmó el edil. Y concluyó: “Desde el Frente de Todos vamos a seguir caminando y representando a todos los que sufren el modelo de Cambiemos, para que no pierdan la esperanza y para que no bajen los brazos, porque en agosto y en octubre vamos a cambiar el rumbo de Pilar, de la provincia y del país”.