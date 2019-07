“Macri es un buen empleado del Fondo Monetario Internacional y está planteando las reformas laborales y previsionales”, dijo. “Tienen que hacer crecer la economía y así todo se arregla. Yo le preguntaría qué pasó con eso de que los trabajadores no iban a pagar ganancias o con la pobreza cero”, sentenció.

A su vez, aprovechó para disparar contra el Gobierno Nacional, al que acusó de “aparecer en épocas de campaña y no decir nada”. “La demanda de los vecinos debe ser asistida, que no vengan con cantos de sirenas frente a tres añós y medio de desastre en la Argentina”, manifestó.

El alcalde hurlinghense afirmó que la seguridad, la economía y la falta de empleo son las tres principales problemáticas que afectan a los vecinos. “Nos quieren hacer creer que este ajuste es la base del crecimiento pero no es así”, sostuvo.