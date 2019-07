El juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil 2 de San Martín, declaró a un joven penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas en una escuela del distrito. Esto fue en el marco de un juicio sin precedentes que se realizó en el Tribunal de San Martín, donde la Municipalidad de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado.

