María Justina, vecina de Dique Luján, tuvo la suerte de su lado ya que fue la ganadora de un televisor. Contenta con su premio, dijo: “Estoy muy emocionada, es muy lindo todo esto que organizó el Municipio. Tuve la suerte de ganar una televisión, lo cual me pone muy feliz y eternamente agradecida a nuestro intendente por acordarse de los jubilados. Seguiré viniendo a este festejo, no lo cambio por nada”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com