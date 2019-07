Y agregó: “Si las mujeres no podemos acceder a dispositivos como la Casa de la Mujer para poder cortar con ese círculo de violencia, es muy difícil; entonces que esto exista muestra que cuando el Estado está presente se bajan también los niveles de violencia. Si tenemos una muerta cada 23 horas es porque dejamos de tener un Estado nacional presente y porque esto hay que replicarlo nacionalmente”.

Por su parte, Donda manifestó: “Si uno no conoce sus derechos, no los puede defender, y el Estado tiene que estar presente para todos, todas y todes los ciudadanos y vecinos de la zona que lo necesitan. Por eso es importante la realización de estas jornadas que tienden a concientizar que cada uno y cada una puede tener la elección que quiere y que necesitamos un Estado que respalde nuestra elección de vida”.

“Venimos luchando por una sociedad más justa e inclusiva, porque es imposible que esto que pasa en Hurlingham, que es poder combatir la violencia machista y la discriminación junto al colectivo LGTB+ y a las mujeres y tener un distrito inclusivo, se pueda consolidar si no hay además un modelo de país inclusivo, y hacia ahí tenemos que ir”, destacó el intendente.