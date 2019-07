Manifestó luego que “la educación es un responsabilidad del Estado, y que la educación pública tiene la necesidad de generar igualdad de oportunidades que sino no se consiguen”. En ese sentido, aseguró que “sobre un sistema que tenía mucho para corregir y mucho para mejorar ha habido en estos últimos cuatro años abandono, deterioro y casi una situación de enfrentamiento con el sistema público de educación en todos sus niveles”.

En ese sentido, Kicillof sostuvo que “la educación pública, en todos sus niveles, es la fábrica más importante de sueños y oportunidades con la que cuenta el país”. “Sin educación no hay futuro bueno y posible para la Argentina”, afirmó.