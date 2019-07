Preocupante es la situación de los vecinos del barrio Néstor Kirchner de José C. Paz. Rebalsados de...

Pueden no haber luces led, carteles nomencladores u obras de asfalto continuas como en San Miguel, Malvinas Argentinas, o Pilar, pero por dignidad, la gente pide al menos un servicio diario de recolección de residuos, con contendores y camiones compactadores. Antes, claro, control municipal para que se regule la tarea de los chatarreros.

Son decenas los vecinos del barrio Nestor Kirchner que se comunican desde hace tiempo con el Whatsapp de SMnoticias. Hace algunos meses, a la publicación titulada “Vivir peor que en África, a minutos de la Capital” , le siguió una respuesta de funcionarios de Mario Ishii que descargaron toda la responsabilidad sobre los ciudadanos . Nadie se hace cargo. Eso sí, los impuestos los cobran en tiempo y forma, aunque no se ven reflejados en acciones concretas del Estado Municipal.

Los vecinos del barrio Néstor Kirchner siguen contando con este medio para exponer la terrible situación en la que viven: Basura putrefacta de días y días y animales comiendo y defecando entre los desechos. ¿Por qué la gente de José C. Paz se tiene que resignar a vivir como en África?

Encuentre las diferencias: ¿Sudán del Sur?; ¿José C. Paz?; ¿Burundi?