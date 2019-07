La Patrulla Urbana no cuenta con armas de fuego ni de disuasión, y por lo visto, tampoco con preparación para intervenir ante conflictos en desarrollo. Afortunadamente ninguno de los agresores estaba armado. No hay detenidos.

Esta noche quedó expuesta la falta de capacitación del gobierno de Mario Ishii y las exiguas herramientas con las que cuentan los agentes municipales de José C. Paz, que se arriesgan a violentas golpizas como la ocurrida anoche en inmediaciones de la estación del Ferrocarril San Martín. Fueron agredidos cuando, según dan cuenta, intervinieron en el saqueo de un puesto de diarios.

Batalla campal en José C. Paz deja policías municipales heridos