Katopodis planifica para los próximos cuatro años de gobierno “terminar las obras del Hospital Thompson -abandonadas hace dos años por el gobierno nacional- además de la construcción de un hospital odontológico”. “Este año hicimos 5 jardines maternales y el año próximo construiremos 4, cuando la Provincia en este tiempo no pudo hacer ni uno solo en San Martín”, comentó también el jefe comunal.

“Después de 40 años que no se hacían pasos bajo nivel en San Martín pudimos cumplir con este proyecto con fondos municipales, cuando el gobierno nacional se había comprometido a financiar el 50 por ciento de la obra e incumplió su palabra”, comentó Katopodis en diálogo con SMnoticias.