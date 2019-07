Se suma al video que grabó hace unos días el propio Fernández , en el que remarcó que Miño “es nuestra candidata”. Así, la nómina va cobrando carácter oficial de cara a la interna en la que enfrentará a la lista que propone al ex concejal y empresario pyme, Federico Gelay, como precandidato a intendente de San Isidro, y cuenta con el respaldo de la senadora provincial Teresa García y diversos gremios.

This site is protected by wp-copyrightpro.com