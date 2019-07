“Me encanta venir a compartir con ellos, desde una charla, a algo para comer o un festejo. Siempre es lindo porque tienen algo para contarte y te cuidan como si fueras su nieta, asique me encanta visitarlos y estar en su espacio de encuentro aprendiendo alguna enseñanza que nos puedan brindar”, finalizó.

No es la primera vez que la actriz visita a los adultos mayores, por lo que aseguró ver los cambios en el trabajo dedicado a ellos. “Hace tiempo que Leo Nardini viene trabajando en esto y realmente se está notando. Todo el personal que está a disposición para atender a nuestros adultos mayores es maravilloso. Estoy muy feliz de que haya gente como él y todos los que lo acompañan, que piensan en ellos. Eso es maravilloso y me llena el corazón de alegría y de amor”, agregó.