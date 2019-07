El objetivo principal de “Room for de river” es limpiar el Arroyo Morón y convertirlo en un lugar donde los vecinos puedan disfrutar de una costanera, islas y playa. La iniciativa comenzó en 2018 y en los últimos días se firmó una carta de intención para comenzar a implementar 15 proyectos en torno al curso de agua.

El gobierno de Morón continúa con la puesta en valor de los espacios públicos del distrito. En esta oportunidad, se implementará “Room for the river”, un proyecto con la ciudad holandesa para limpiar el Arroyo Morón.