En el marco de su vista al partido de San Fernando, la precandidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario, conversó con la prensa y habló de la unidad lograda en el espacio, deslizó críticas a la gestión de María Eugenia Vidal y ponderó el rol de los jefes comunales. La intendente de La Matanza, además, habló sobre la campaña sucia.

Inicialmente, la dirigente sostuvo que “la unidad se hizo para defender a nuestra gente y salir de la difícil situación en la que estamos”. “Hubo gestos de grandeza de todo el peronismo, y conformamos esta unidad para poder proponerle a la Argentina y a la Provincia la oportunidad de reactivar el trabajo, de volver a tener salarios dignos y de parar la inflación que nos ahoga en forma permanente”, aseguró.

“Queremos generar políticas públicas para la gente, pensando en una mejor educación, salud y seguridad. Queremos revalorizar a los intendentes y esos grandes ejemplos locales que sostienen grandes gestiones en esta etapa difícil”, agregó, y en esa tónica, destacó la gestión de Luis Andreotti, haciendo hincapié en la lucha contra la inseguridad que llevó a cabo el gobierno municipal y que logró que baje el delito “con prevención y generando espacios deportivos y de contención social”. “Es una tarea que Juan Andreotti va a continuar”, exclamó.

Magario planteó luego que “los intendentes hemos asumido hoy todas las tareas, y esas tareas tienen que tener el acompañamiento y el financiamiento de la Provincia”, y consideró que ese apoyo hoy no existe. “No puede existir discriminación de los gobernantes. Si cada uno de los intendentes miráramos si nos votaron o no, no haríamos lo que tenemos que hacer en nuestras ciudades”, manifestó.

Sostuvo luego que “es de una gran insensibilidad elegir determinados municipios para poner fondos”, en una clara crítica hacia Vidal. “La gobernadora lleva adelante las mismas políticas que aplica el presidente Mauricio Macri en el país”, declaró, y ejemplificó: “Cuando se aumentaron las tarifas, ella firmó el aumento de tarifas en la Provincia”. “Eso es lo que se debe evaluar, y la gente sabe quién es quién y cómo han gobernado”, afirmó.

A su vez, la precandidata a vicegobernadora opinó que “si no hubiera sido por los intendentes que han puesto esfuerzo, siempre gracias al aporte de los vecinos, habría muchos lugares muy descuidados, muchos niños abandonados y muchos jubilados que estarían en peor situación”. “Hoy la situación no es peor porque los intendentes se han ocupado”, lanzó.

Y en ese sentido, se refirió la campaña sucia y señaló que “Cambiemos debería hablar de lo que han hecho ellos y rendirle cuentas a la sociedad”. “Agredirnos no le sirve a la sociedad, los argentinos no queremos más agresión, queremos soluciones a los problemas cotidianos vinculados a que la plata no alcanza para llegar a fin de mes, a que nuestro sueldo no nos permite tomarnos vacaciones y a postergar cuestiones por la situación económica. Tenemos que discutir propuestas para poder revertir esto. El resto, no sirve”, finalizó.