“Definimos como urgentes 52 obras que se empezaron y se terminaron para que el agua no entre a los pueblos. Se hicieron con transparencia para mitigar la inundación, mientras hacemos las obras estructurales que nunca se habían hecho. Como la de la cuenca del Río Salado, que hoy está en obra y en unos años se va a terminar, pero ya da resultados”, prosiguió.

Acompañada por la intendenta local, Erica Revilla; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Roberto Gigante; el secretario de Medios provincial, Mariano Mohadeb; y el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, Vidal indicó que “cuando llegamos, en 2015, solamente había 39 colchones en el depósito de la Provincia, no había botes ni lanchas en una provincia con 12 millones de personas con riesgo de inundarse”.

“Hoy los vecinos respiran aliviados. Hicimos 300 obras hidráulicas en toda la Provincia que empezaron y se terminaron, y hay 190 en ejecución, que se van a terminar en los próximos años, gobierne quién gobierne. Eso es lo importante, lo concreto, no los discursos. Lo que se puede pisar no es verso, es el resultado del esfuerzo y del trabajo en equipo”, aseveró Vidal en el partido bonaerense de General Arenales, donde inauguró un nuevo puente sobre el arroyo Piñeyro.