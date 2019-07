El presidente Macri ya había presentado en mayo último en ese taller a un grupo de familiares de la tragedia de Once el nuevo sistema de frenos que beneficiará a 1,5 millón de pasajeros cuando el mecanismo alcance a todas las líneas metropolitanas.

El Gobierno invirtió más de 1000 millones de pesos para la construcción del nuevo taller, de 18 mil metros cuadrados, que no había recibido mejora alguna desde la fecha de su fundación en 1885.

Además, el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila, y María Luján Rey, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Once.

Dijo que resulta “increíble” que durante cuatro décadas el Estado no haya invertido en seguridad en la línea Roca y señaló que ese déficit representa unos 20 mil viajes en que los pasajeros “estuvieron abandonados a su suerte”.