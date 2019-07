“Como municipio y ustedes como comerciantes tener que estar haciendo estos programas porque hay gente que no puede comer, me da un poco de bronca. Pero creo que en la solidaridad y la cooperación está el camino”, sostuvo.

El jefe comunal, tras el lanzamiento de esta nueva edición del programa, manifestó: “Me hubiese gustado que las problemáticas se hayan encaminado y que no sea necesaria una segunda etapa de “Precios Populares”, pero en esta realidad lo tenemos que hacer”.