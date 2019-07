Preocupante es la situación de los vecinos del barrio Néstor Kirchner de José C. Paz. Rebalsados de...

“Nosotros pudimos en Tres de Febrero”, exclamó Valenzuela. “Contra todos los pronósticos pudimos superar obstáculos y ganar, por lo que, como yo tuve una transición ordenada con Hugo Curto, imagino la foto de Ezequiel (Pazos) con Mario (Ishii) haciendo el traspaso para un nuevo gobierno municipal en José C. Paz”, sostuvo.

“José C. Paz faltan políticas públicas de calidad, infraestructura, espacios públicos, siendo uno de los municipios con más problemas en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el alcalde, quien consideró que la alternativa que pondrá al distrito en la agenda del cambio es la de Ezequiel Pazos.

El dirigente considera que “todos tenemos que tirar todos para el mismo lado, porque José C. Paz necesita tanto que no es lógico que el Municipio vaya en una dirección y la Provincia en otra”. “Hay que sacar al distrito de la situación en la que está”, agregó.

“Toda esta gente que está acá confía en que José C. Paz puede tener un cambio”, dijo Pazos en diálogo con los medios. Se manifestó confiado tanto en la campaña como en la propia elección, para lo que dijo, fortalecerán “la fiscalización para que, si los vecinos votan un cambio y eso se refleja en las urnas, podamos cuidar los votos”.

Con las instalaciones del centro de jubilados “El Roque” colmadas de vecinos y militantes, el concejal Ezequiel Pazos, acompañado del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, presentó su candidatura a la intendencia de José C. Paz. “Hay que sacar al distrito de la situación en la que está”, exclamó el candidato.

