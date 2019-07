Además, tuvo palabras para el sistema de salud local: “Cuando hay un problema de salud desde la General Paz hasta Campana, desde el río hasta la Gaona, todos queremos venir a Malvinas Argentinas. Yo tuve un evento familiar con mi madre y tanto Leo Nardini como todo el equipo de Salud respondieron y actuaron con mucho corazón y profesionalismo”. “Él es un intendente joven, con coraje, capacidad de gobernar y sensible, que tomó el tema de la salud como una apuesta. Esto demuestra que hay dirigentes que se hacen cargo de los problemas, apostando fuertemente por su distrito y su gente”, finalizó.

Este edificio forma parte del nuevo Polo de Seguridad que se encuentra sobre la avenida del Sesquicentenario -ex Ruta 197- en su intersección con la calle Yatasto. En un principio, el lugar permitirá albergar 1200 cámaras de vigilancia y significa una gran inversión en materia de seguridad para el distrito. Un destacamento para Gendarmería Nacional Argentina, y las nuevas instalaciones para Defensa Civil y Emergencias, completan el Polo de Seguridad y serán inaugurados en breve.