La diputada provincial Lucía Portos expresó: “Somos las mujeres las que muchas veces trabajamos para generar políticas de inclusión. Esas mujeres hoy nos sentimos más fuertes que nunca para seguir adelante con la lucha que quiere terminar con las injusticias de Cambiemos. Sabemos que no podemos tener cuatro años más de este gobierno que genera exclusión y desigualdad”.

Durante el encuentro en el que se reconoció el trabajo de referentes sociales y barriales de todo el distrito, Malena Galmarini dijo: “Las mujeres que están hoy acá y las que nosotras representamos son las que paran la olla en su casa, las que trabajan, las que cuidan a los chicos, las que van a esas escuelas que no tienen clase la mayoría de los días. Ese es el trabajo que queremos visibilizar y reconocer”.

Por su parte, Verónica Magario dijo que “quiero una Provincia en donde pueda mirar a la cara a cada mujer y a cada ciudadana y no ver en esos ojos desesperanza”. “Queremos empezar a soñar que esta triste página que estamos viviendo se va a terminar para los argentinos y los bonaerenses”, dijo después. Y refiriéndose a la candidatura de Achával agregó: “Y en Pilar esa tristeza se termina con un hombre como Federico Achával”.