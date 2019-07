El sistema garantiza que se cumplan las velocidades máximas. La señal o semáforo -que se encuentra al costado de la vía- tiene lámparas de distintos colores que le indican al tren si puede avanzar, si debe detenerse, o bien reducir la velocidad. En caso de que estas indicaciones no se respeten, el tren se frena automáticamente.

“Esta es una de esas obras con impacto fundamental que no se hacían durante muchos años en la Argentina y que estamos llevando adelante en todo el país. Seguimos avanzando para que todas las líneas del área metropolitana cuenten con frenos automáticos. Desde hace años que no se realizan las inversiones en infraestructura que estamos haciendo hoy, para modernizar nuestro transporte público y mejorar la forma de viajar de millones de argentinos”, comentó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.