“Queremos llevar adelante este plan y la única manera de lograrlo es con la educación, por eso todas nuestras miras van ahí y es muy sencillo hacerlo. Tenemos un proyecto que impulsa el Banco Mundial donde podremos formar y capacitar 20 mil jóvenes y al Municipio no le costaría nada”, afirmó.

En este sentido, Torres remarcó la importancia de los clubes de barrio en la contención de los chicos. “Queremos que en esos lugares haya atención a las adicciones. Cuando hablamos de inseguridad también hablamos de esto, porque en este contexto los pibes no tienen otra posibilidad”, afirmó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que se desarrolle el centro comercial de Caseros. “Vamos a Ramos Mejía o Hurlingham y vemos como crecen, acá no pasa. Debe ser atractivo y cómodo para la familia”, señaló Torres, quien entre otras medidas habló de un estacionamiento municipal en el predio lindante a la estación para poder darle dinamismo al tránsito.