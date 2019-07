El jefe comunal Luis Andreotti y el precandidato a intendente, Juan Andreotti, recibieron al precandidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, y al precandidato a diputado nacional, Sergio Massa. Los referentes visitaron el Polideportivo 6 y luego recorrieron las instalaciones del nuevo Hospital Municipal. Los acompañaron los precandidatos municipales, provinciales y nacionales del espacio. “Es el momento de parar con la transferencia de riqueza de los pobres a los ricos, y eso se hace en los tres órdenes, municipal, provincial y nacional”, sostuvo el intendente. Por su parte, el ex ministro de Economía, aseveró: “Los intendentes han tenido que ocuparse de que a los vecinos no les falten cuestiones básicas. Han suplido lo que la gobernadora no ha hecho”.

Referentes del Frente de Todos, fuerza que lidera a nivel nacional Alberto Fernández, recorrieron instalaciones municipales de San Fernando. El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, junto al diputado provincial y aspirante a intendente, Juan Andreotti, recibió al precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al precandidato a primer diputado nacional, Sergio Massa.

Los acompañaron también los precandidatos a diputada nacional, Alicia Aparicio, y a primer concejal, Santiago Aparicio; la precandidata a diputada provincial, Malena Galmarini, y el precandidato a diputado provincial, Matías Molle.

Los referentes políticos recorrieron el Polideportivo 6 y el recientemente inaugurado Hospital Municipal de Diagnóstico y Especialidades, donde visitaron las áreas de Kinesiología, Rehabilitación, Laboratorio, Internación y las oficinas administrativas. Además, discutieron acerca del estado de la salud en la Provincia y la implantación de futuras políticas públicas.

“Estuvimos mostrando la tarea que hemos hecho desde el Municipio y hablando sobre lo que pensamos que se puede avanzar desde los distritos en cuanto a la autonomía, descentralización y que la Provincia cumpla con sus funciones básicas en salud, educación, justicia y seguridad. La calidad de vida de cada uno de los ciudadanos mejoraría el doble si tendríamos cubiertas esas áreas”, expresó Luis Andreotti.

En ese sentido, remarcó: “Es momento de parar con la transferencia de riqueza de los pobres a los ricos, y eso se hace en los tres órdenes, municipal, provincial y nacional. Hay que tener bastante orden en el tema económico y evitar que, a través de los servicios públicos como la luz, se hagan transferencias abismales a los sectores más vulnerables”.

El precandidato a gobernador del Frente de Todos y actual diputado nacional, por su parte, manifestó: “En la Provincia ha habido una tijera para recortar los presupuestos en educación y salud. Por ejemplo, al Hospital Provincial que se encuentra en San Fernando le falta todo y el intendente ha tenido que ocuparse de que a los vecinos no les falten las cosas y para eso lo tiene que financiar con dinero municipal, es suplir y reemplazar lo que la gobernadora no hace”.

“Nosotros hemos contestado desde la política con la unidad. Estuvieron hoy Sergio Massa y Malena Galmarini caminando con nosotros y como verán nos resulta muy fácil. Para nosotros es una alegría enorme, hemos estado también con el candidato a intendente que tiene un conocimiento minucioso de la obra que se ha hecho y nos han pedido el compromiso, que es lo que les hemos dado para acompañar a San Fernando en el próximo período”, agregó.

“Nosotros coincidimos en que la salud va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Y este hospital es un ejemplo de decisión en respuesta a las necesidades de los vecinos”, continuó Kicillof. “Estuvimos recorriendo obras importantísimas que se hicieron, el polideportivo que es ejemplo de una política inclusiva para contener a la niñez, con actividades para la gente mayor. Lo que vemos acá es el resultado de la presencia del Estado”, dijo, y destacó “la importancia que tiene el centro de salud municipal”, en comparación con la provincia que “se ha desentendido de gastos que le corresponden”.

“Hay una discusión pendiente sobre temas como la coparticipación, pero hoy hay un problema más grande aún que es que el gobierno de la Provincia ha abandonado áreas como la Salud, la Educación, se ha abandonado también la Seguridad. La nafta de los patrulleros muchas veces la pagan los intendentes, que han tenido que ocuparse de que a los vecinos no les falten cuestiones básicas, han suplido lo que la gobernadora no ha hecho”, apuntó. “Lo único que nosotros queremos es discutir propuestas para adelante, pero sin dejar de hablar del presente. No se puede tapar la enorme ausencia del gobierno provincial”, concluyó.