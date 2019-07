Integrante de la “generación dorada, campeón en Argentina, España y la NBA, Oberto destacó las instalaciones del microestadio de Garín. “Es único, espero que lo disfruten y lo cuiden mucho”, dijo, y concluyó: “En estas clínicas, lo mejor que nos pasa es sentir las ganas que tienen los chicos y chicas para seguir jugando, aprendiendo y mejorando sus condiciones para no para de jugar este maravilloso deporte”.

Durante la jornada, vecinos de distintas edades aprendieron a mejorar sus movimientos y lanzamientos guiados por Oberto, Laprovittola y Eduardo “Chiche” Jápez, actual entrenador de la selección nacional Sub 17.