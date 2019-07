Ocurrió ayer en la Sociedad Española de San Miguel. “Tenemos el respaldo de los hechos, no de...

Por su parte, la presidente del Consejo Escolar, Silvana Tulli, dijo que “no trabajamos con el tema gas desde este año si no desde el inicio de nuestra gestión (en diciembre de 2017)”, al momento que aseguró que escucha todos los reclamos para poder dar las respuestas en la medida de las posibilidades del organismo que preside.

Pedelacq hizo alusión en su opinión a las trágicas muertes de la directora Sandra Calamaro y del auxiliar Rubén Rodríguez ocurridas en 2018 durante una explosión de gas en una escuela de Moreno. Al respecto, el consejero dijo: “La muerte de los trabajadores nos afectó a todos, pero también me gustaría saber qué se hizo en Moreno con el dinero del Fondo Educativo que recibió del gobierno bonaerense”. Y en referencia a la falta de gas en 15 escuelas, según testimonio de la precandidata a concejal, Guillermo Di Tullio negó esa situación, pero sí reconoció que varios edificios tienen cortes parciales por prevención ante pérdidas en determinados sectores, mientras otros tienen cepo de la empresa ‘Naturgy’ porque las instalaciones no fueron realizadas a norma, lo que se traduce en un “trámite costoso y engorroso”.

En el día en que varios centros de estudiantes reclamaron frente al Consejo Escolar, las autoridades del organismo respondieron a una publicación de la precandidata a concejal del Frente de Todos, Carolina Pedelacq , quien aseguró que “más de la mitad de las cien estufas que entregó el gobierno de Katopodis siguen sin instalarse porque no lo hizo el Consejo, que está en manos de Cambiemos”.