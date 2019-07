Con la construcción de este nuevo espacio los chicos contarán con clases de apoyo escolar y podrán hacer la tarea en el lugar, brindando un espacio de contención. “Este trabajo se está haciendo con mucho amor y esfuerzo. Yo me crié en este lugar y hoy se me vienen muchos recuerdos de la infancia. Es muy positivo ver que hay muchos chicos que disfrutan del deporte a pleno”, aseguró Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com