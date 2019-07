En el monitoreo de imágenes, se constata que el ingreso no fue forzado, no se violentó ninguna puerta ni reja, y se demuestra que el ingreso al comercio se da abriendo la puerta con llaves. Minutos más tarde, huyen de la panadería con bolsas de consorcio llenas de elementos robados.

