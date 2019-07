El alcalde lanzó duras críticas a la oposición y se mostró seguro para encarar el desafío electoral. “Tenemos el respaldo de los hechos, no de las palabras. No estamos aquí por ambiciones personales sino por vocación de servicio. San Miguel, la Provincia y la Argentina nos importa en serio. Por eso los vecinos nos van a acompañar. Voy a dar de mí lo mejor estos meses y los próximos 4 años”, finalizó.

Luego siguió Pablo de la Torre quien agradeció a los presentes y remarcó que gracias a su hermano redescubrió la política y lo hizo convertirse en el funcionario público que es hoy . “Es un honor encabezar esta lista de concejales . El cariño que recibo todos los días, me hace ver que todo lo que hacemos tiene sentido. Ser el primer concejal de Jaime quien representa profesionalidad y transparencia me llena de orgullo. Hacemos política para transformar la vida de las personas, todos estos años lo hemos hecho”, expresó.

El ex alcalde sanmiguelino abrió los discursos de la jornada. Destacó mucho la militancia, entrega y la vocación de los candidatos que encabezan la lista. Sobre su hermano dijó que “nunca se puso por delante del proyecto en el cual somos todos” y sobre Méndez, que “hoy es y va a seguir siendo el mejor intendente de San Miguel”.

Ocurrió ayer en la Sociedad Española de San Miguel. “Tenemos el respaldo de los hechos, no de las palabras”, fueron la palabras del actual intendente, quien se juega su reelección acompañado por Pablo de la Torre como precandidato a primer concejal.