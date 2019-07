La gobernadora dijo que “los bonaerenses no están solos en un momento de dificultad, como una enfermedad. Esto me confirma que es por acá por donde vamos a poner a la Provincia de pie y vamos a avanzar juntos. Les pido a todos los bonaerenses que sigamos juntos poniendo este esfuerzo. Es posible poner a todos los hospitales de pie, como queremos que estén”.

