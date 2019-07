El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, inauguró un playón deportivo en William Morris junto al precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Junto al compañero de fórmula de Cristina Kirchner y al alcalde estuvieron presentes los jefes comunales de San Martín, Gabriel Katopodis; de Tigre, Julio Zamora; de Ituzaingó, Alberto Descalzo y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Asimismo, acompañaron los concejales del distrito Adrián Eslaiman y Cecilia Sáenz, entre otros, el diputado nacional Leonardo Groso y el precandidato a intendente de Pilar Federico Achával.

“Tenemos la enorme satisfacción de que esté con nosotros el futuro presidente de los argentinos inaugurando este playón”, señaló Zabaleta en referencia al espacio deportivo ubicado en las calles Paganini y Arroyo Soto. “Esto es parte de una política del Municipio, porque mientras cierran fábricas nosotros abrimos clubes”, agregó.

Además, el alcalde hurlinghense remarcó que Alberto Fernández “es un candidato que camina entre la gente”. “Por eso estamos orgullosos de recibirlo”, añadió.

Por su parte, Fernández hizo hincapié en la importancia de los clubes de barrio y afirmó: “Le pedimos al Estado que intervenga en ellos porque es una inversión, porque así los chicos aprenden valores”.

A su vez, el precandidato a la presidencia se refirió a las tarifas de los servicios y lanzó críticas al presidente. “Macri las dolarizó para que sus amigos ganen plata, ganaron una suma cuantiosa y lograron lo que nadie logró: dejar sin luz a 50 millones de personas el Día del Padre”, disparó.

Por otra parte, afirmó que el tono que está tomando la campaña se debe a que desde el oficialismo “miran las encuestas y se ponen nerviosos”.

En relación a los dichos del presidente, que lo acusó de haberle prometido cosas que finalmente no cumplió, Fernández respondió: “No se a qué se refiere, la verdad es que nunca dice cosas ciertas, así que es otra mentira más de Macri”.

“Yo con la agresividad y el maltrato no me voy a meter, para eso está Macri, lo que debemos hacer es unir”, afirmó. “Yo no quiero ser el presidente de los que me votan solamente sino de todos los argentinos”, finalizó.