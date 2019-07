Primeramente, Fernández agradeció a los presentes y destacó la amplia participación de jóvenes en la lista del espacio. Por su parte, Choffi expresó: “Nuestra propuesta intenta hacerse eco de la demanda del tercio de los vecinos que no quieren volver a votar al kirchnerismo pero que también siente decepción por el macrismo que solo le ofrece ajustes, tarifazos, inflación, caída de la actividad económica y la pérdida del empleos. La lista que encabezo es representativa de todos los sectores de la sociedad escobarense”.

Es Escobar, la boleta es encabezada por el analista de sistemas Ricardo Choffi, histórico militante peronista, varias veces candidato e integrante del Consejo del Partido Justicialista local, como precandidato a intendente. La joven vecina de Ingeniero Maschwitz, Milagros Fernández, hija de la recordada ex edil Claudia D’ortona, está al frente de la lista de precandidatos a concejales.