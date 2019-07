Sobre las nuevas instalaciones, Tagliaferro destacó: “Nunca se hizo tanto por la atención primaria de la salud en Morón. Nosotros recibimos una dirección sin estadísticas, sin informes, con arreglos informales de horarios y centros vacíos y descuidados. Ahora no solo refaccionamos y ampliamos todos los centros de atención primaria, sino que estamos brindando un servicio básico de una manera mucho más amplia y rápida”.

