El secretario de Obras Públicas de José C. Paz, Roberto Caggiano, les toma en pelo a los vecinos de...

El escenario del barrio Néstor Kichner se repite del otro lado de la vía del ferrocaril San Martín, en el barrio Los Hornos, donde la basura es parte de la vida diaria desde hace décadas. “Vivimos en un lugar con un Estado totalmente ausente”, proclama el vecino de José C. Paz.

Es la misma situación que se repite en casi todos los barrios de José C. Paz, con la diferencia de que los vecinos van tomando una actitud activa al momento de reclamar a las autoridades que gestionan el Municipio desde hace 25 años.

Preocupante es la situación de los vecinos del barrio Néstor Kirchner de José C. Paz. Rebalsados de basura y sin recolección, viven sin luminarias, con calles destrozadas y sin nomencladores. “Alguna solución aunque no sea inmediata nos mejora la vida de todos modos”, escribe Damián Lara en contacto con el Whatsapp de SMnoticias .