Preocupante es la situación de los vecinos del barrio Néstor Kirchner de José C. Paz. Rebalsados de...

El pedido se realizó de manera formal, también, a través del Honorable Concejo Deliberante local, donde se aprobó el expediente 613758 presentado por los concejales del bloque Cambiemos José C. Paz.

En el corto plazo también se van a instalar 9 más en distintos puntos del distrito. “Esto no es algo al azar, José C. Paz es el cuarto municipio que más transacciones realiza por día a través de cajeros automáticos y por esta razón vimos con Curutchet la necesidad de mejorar el servicio para que los vecinos puedan acceder a los mismos estando cerca de su casa, sin tener que movilizarse hasta el centro”, indicó Pazos.

“El primero en instalarse será en la avenida Hipólito Yrigoyen -ex Ruta 197- y avenida Croacia, un punto importante del distrito que además tiene un centro comercial sobre la avenida Croacia que se va a ver beneficiado por esta medida.

El concejal y precandidato a intendente de José C. Paz de Juntos por el Cambio, Ezequiel Pazos, mantuvo una reunión días atrás con el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, donde planteó las necesidades que a diario le comentan los vecinos. Una de ellas es, sin dudas, la necesidad de contar con más terminales de autoservicio -cajeros automáticos- en distintos puntos del distrito.

José C. Paz contará con nuevos cajeros automáticos del Banco Provincia