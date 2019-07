¿Dónde está el Estado provincial? La prioridad de Vidal es incrementar de manera abismal la deuda de la Provincia para los negociados de unos pocos empresarios, mientras vende espejos de colores en los spot publicitarios. Es ahora el tiempo de hacerle pagar en las urnas el descuido de nuestros pibes y pibas, nos merecemos una provincia con un presente y futuro digno para todxs. Es ahora, no da lo mismo. La alta política, que a veces parece tan lejana, nos afecta muy concretamente en nuestras vidas cotidianas.

Es increíble que la tragedia de Sandra y Rubén no haya sido un punto de inflexión para que María Eugenia Vidal se encargue efectivamente de las conexiones de gas y de la dignidad educativa de lxs pibxs. El abandono y la desidia de Vidal ya se cobraron dos vidas en Moreno.

Si bien las escuelas son responsabilidad indelegable del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la gestión del intendente Gabriel Katopodis la que decidió hacerse cargo del tema y entregó en mayo al Consejo Escolar 100 estufas para que ni un alumno o alumna pase frío en las aulas, pero este organismo sólo instaló apenas 41 de ellas. ¿Acaso esperarán a que llegue la primavera para tomar cartas en el asunto? Evidentemente es el estilo de gestión que imprime Macri, y no podemos permitir que este modelo se plebiscite en octubre.

San Martín no es una excepción del abandono de Vidal. Muchos de los pibes y pibas de nuestros barrios van a la escuela con la esperanza de encontrar el lugar seco y cálido que en sus propios hogares no pueden tener. Y eso es una realidad que todxs sabemos.

¿Sabían que el gobierno de Katopodis entregó más de 100 estufas para varias escuelas de San Martín? ¿Sabían que eso era responsabilidad del gobierno de Vidal, que nada hizo al respecto? ¿Sabían que más de la mitad de esas estufas siguen sin instalarse porque no lo hizo el Consejo Escolar, que está en manos de Cambiemos?