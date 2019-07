Por su parte, Massa dijo que: “Es el municipio quien debería estar haciendo este tipo de actividades. Pero en Pilar hay un intendente que no se hace cargo de la realidad”. Y luego, en un fuerte mensaje de apoyo a la candidatura de Achával afirmó: “No tengo dudas de que Federico va a ser el próximo Intendente de Pilar y de que será un Intendente comprometido con la realidad de todos los pilarenses”.

Los candidatos también participaron de un taller de alimentación y economía familiar en el barrio Pilarica. En ese marco Achával señaló: “Hay un modelo económico que no tiene en cuenta la realidad de la gente. Es el modelo que ajusta, que endeuda y que después quiere que los que más se esfuerzan paguen todos los errores”. Y remató: “Ese es el modelo que a partir de diciembre se va a terminar”.

“Es muy importante recibir a un dirigente como Sergio en Pilar, que viene a alentar a todos aquellos que están sufriendo las medidas de este Gobierno, a que no bajen los brazos”, expresó Achával. Y agregó: “Entre todos vamos a recuperar la esperanza y a poner en marcha a Pilar y al país”.