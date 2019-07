En la tarde de ayer, se llevó a cabo la presentación de la lista local de Consenso Federal que lleva como precandidato a intendente a Juan Pablo Zaragoza, y como postulantes a concejales a Gustavo Spalletti y Verónica Jara. Durante la conferencia de prensa, hablaron de la polarización instalada a nivel nacional, provincial y municipal; de las propuestas del espacio en Tres de Febrero; y de la interna que tendrán que enfrentar en agosto.

“Hacemos honor al nombre del espacio, porque hemos logrado un consenso con diferentes sectores políticos para poder llegar a armar esta lista. Somos una alternativa superadora a los 24 años pasados y a los 4 años de este gobierno municipal. No somos un grupo improvisado, tenemos un gran equipo técnico y de profesionales que nos acompaña”, comenzó indicando Zaragoza.

Luego, ante la consulta vinculada a la polarización, aseguró que “se quiere instalar tanto a nivel nacional, como provincial y distrital”, pero que Consenso Federal “ofrece una alternativa distinta”. “No somos un espacio para robar votos, como algunos nos quieren instalar, sino que somos una verdadera tercera fuerza y estamos convencidos que vamos a tener un fuerte protagonismo. Y justamente los vecinos nos posicionan como tercera fuerza, porque ellos están buscando una oferta distinta al pasado y al presente”, aseveró.

El precandidato a intendente remarcó también que no apuntan a “ser una oposición destructiva sino constructiva, pero somos conscientes que si estamos acá es porque no estamos de acuerdo en cómo se gestiona el distrito”. “Faltan políticas de Estado locales, y no tenemos en claro el orden de prioridades del gobierno municipal”, indicó. “Tenemos que escuchar realmente a los vecinos y a partir de ahí fijar el orden de prioridades del gobierno comunal. Ese es el espíritu de nuestra lista y de nuestro proyecto. Además nos guía la sensibilidad social, que creo que es lo que le está faltando a este gobierno”, agregó.

“Nuestro proyecto local tiene ejes en la educación, y de hecho tenemos muchos docentes como candidatos, y las policías de prevención en materia de inseguridad, el reclamo común en todos los barrios de Tres de Febrero”, cerró.

Por su parte, Spalletti sostuvo que “en esta lista hay referentes de diferentes agrupaciones, como Rojo Punzó, de Roberto Lavagna, del espacio de Juan Manuel Urtubey, representantes de entidades intermedias, dirigentes radicales y peronistas, y gente del Partido Socialista y de Barrios de Pie”. “Esta lista, a diferencia de otras refleja el consenso, que no es casual, sino que tuvo que ver con el diálogo. Nos basamos en el diálogo y en el esfuerzo de cada uno por estar por encima de las vanidades personales”, declaró.

Asimismo, desestimó los datos de las encuestas que hablan de una polarización y planteó: “Tenemos una responsabilidad institucional y política. Como concejal, desde lo institucional tenemos la obligación que a este gobierno le vaya lo mejor posible, porque cuando le va mal le va mal a todos. Y desde lo político tenemos la responsabilidad de construir una alternativa, y por eso estamos acá”. “Hay una enorme cantidad de argentinos y de vecinos de Tres de Febrero que no quieren saber nada con la polarización en la que nos quieren entrampar. La polarización es una estrategia electoral que les conviene a muchos dirigentes, pero le hace mucho daño a la sociedad. Está alternativa surge porque estamos del lado de la gente”, añadió.

El concejal, que buscará renovar su mandato, consideró que “nos quieren ofrecer dos opciones, una integrada por quienes fueron responsables directa o indirectamente de 24 años de gestión en el distrito, y pareciera que no les alcanzó ese tiempo y ahora quieren ofrecer las soluciones que no tuvieron en ese momento; y por otro lado, una opción que, porque no sabe o no puede, ya sabemos que nos puede dar”. “Los dos espacios han fracasado”, lanzó.

“Hoy el vecino reclama gente nueva, y esta lista está integrada por vecinos que se alejaron de su zona de confort y decidieron participar. Somos vecinos que tenemos el coraje de ir en búsqueda de lo que nos falta”, concluyó.

Por último, ante la consulta de la prensa sobre la interna local en Consenso Federal, tanto Juan Pablo Zaragoza como Gustavo Spalletti afirmaron que “todos los que quisimos estar acá estamos”, y que “en nuestra lista hay consenso, porque confluyen un montón de sellos políticos”. También, hicieron una invitación pública a debatir propuestas locales con la otra nómina.

Además de dirigentes y vecinos, participaron del lanzamiento de la lista, Alice Rosales, secretaria general de la Asociación Vecinalista de los Santos Lugares y representante del Foro de Seguridad de la localidad; y Laura Miranda, en representación de la familia de Juan Manuel Miranda.