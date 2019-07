El cuerpo de una mujer apareció este mediodía en el barrio Las Acacias de José C. Paz. Se sabe que...

El secretario de Obras Públicas de José C. Paz, Roberto Caggiano, les toma en pelo a los vecinos de...

En el interior del barrio, “las calles están destrozadas, no entran remises, patrulleros o ambulancias”, agrega la vecina acompañando a su reclamo con una gran cantidad de imágenes del abandono absoluto por parte del gobierno de Mario Ishii. “Además hay un acoplado abandonado al que los narcos usan de bunker”, denuncia grave a la que las autoridades no pueden hacer oídos sordos.

El barrio Concejal de León se vio envuelto en un caso de corrupción municipal en el año 2014 cuando un fiscal federal pidió las detenciones del director de Viviendas del gobierno de José C. Paz, Antonio Fernando Iaconianni, y de su secretario, acusados de entregar viviendas a cambio de dinero a personas que no habían resultado beneficiadas en un plan nacional habitacional.